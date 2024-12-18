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Bakanlık'tan Çin menşeli gazla çalışan anında su ısıtıcılarına nihai gözden geçirme soruşturması

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#Su Isıtıcı#Çin#Big Para
Bakanlıktan Çin menşeli gazla çalışan anında su ısıtıcılarına nihai gözden geçirme soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 09:59

Çin menşeli "gazla çalışan anında su ısıtıcılarının" ithalatına yönelik uygulanan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

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Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretici Türk Demirdöküm Fabrikaları AŞ tarafından yapılan başvuruya istinaden söz konusu ürün ithalatına yönelik inceleme sonuçlandı.

İnceleme neticesinde Çin menşeli anılan ürüne yönelik dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi.

Öte yandan, Hindistan menşeli "vulkanize edilmiş kauçuktan iplik ve ipler" ithalatına yönelik damping soruşturması da tamamlandı.

Söz konusu ürünün dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarar verdiği tespit edilirken, CIF bedelinin yüzde 7,1 ile yüzde 12,3'ü arasında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verildi.

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#Su Isıtıcı#Çin#Big Para

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