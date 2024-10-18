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Bakanlık yeni listeyi açıkladı! İşte tağşiş yapan ve tehlikeli gıda üreticileri

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#Bakanlık#Taklit#Gıda
Bakanlık yeni listeyi açıkladı İşte tağşiş yapan ve tehlikeli gıda üreticileri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 12:51

Tarım ve Orman Bakanlığı her gün taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Bakanlık tarafından 17 Ekim'de açıklanan yeni listede zeytinyağı, baharat ve et ürünlerinin yanı sıra peynir ve tereyağında hile yapan firmalar göze çarptı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor. 17 Ekim'de yeni liste açıklayan Bakanlık halk sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaları yayınladı. Bakanlığın 17 EKim'de yayınlanan listesinde peynir ve tereyağında hile yapan firmalar göze çarpıyor. Bunun yanında zeytinyağı, baharat ve et ürünlerinde hile yapan firmalar da Bakanlık tarafından ifşa edildi. 

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ve üreten firmaları ifşa eden o liste: 

Bakanlık yeni listeyi açıkladı İşte tağşiş yapan ve tehlikeli gıda üreticileri
Bakanlık yeni listeyi açıkladı İşte tağşiş yapan ve tehlikeli gıda üreticileri
Bakanlık yeni listeyi açıkladı İşte tağşiş yapan ve tehlikeli gıda üreticileri
Bakanlık yeni listeyi açıkladı İşte tağşiş yapan ve tehlikeli gıda üreticileri
Bakanlık yeni listeyi açıkladı İşte tağşiş yapan ve tehlikeli gıda üreticileri





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#Bakanlık#Taklit#Gıda

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