Bakanlık yeni listeyi açıkladı! İşte tağşiş yapan ve tehlikeli gıda üreticileri

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Tarım ve Orman Bakanlığı Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ifşa etmeyi sürdürüyor. 17 Ekim'de yeni liste açıklayan Bakanlık halk sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaları yayınladı. Bakanlığın 17 EKim'de yayınlanan listesinde peynir ve tereyağında hile yapan firmalar göze çarpıyor. Bunun yanında zeytinyağı, baharat ve et ürünlerinde hile yapan firmalar da Bakanlık tarafından ifşa edildi.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar ve Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdaları ve üreten firmaları ifşa eden o liste: