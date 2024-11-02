Bakanlık ekim ayı veri bültenini yayımladı

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Ticaret Bakanlığının ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.

GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ekimde 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artışla 23 milyar 620 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 0,2 azalışla 29 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 1,5 artışla 52 milyar 984 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı, bu dönemde yüzde 13 azalışla 5 milyar 745 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 2,9 puan artışla yüzde 80,4, enerji verileri hariç tutulduğunda 3,7 puan yükselişle yüzde 91,4, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 5,5 puan artarak yüzde 97,7 oldu.

ÜRÜN, ÜLKE VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT

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Geçen ay en çok ihracat yüzde 3 azalış ve 11 milyar 253 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 8,8 artış ve 8 milyar 815 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 3,3 artış ve 3 milyar 9 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,2 (22 milyar 8 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,7 (874 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,5 (596 milyon dolar) olarak gerçekleşti.

Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 808 milyon dolarla Almanya oldu, bu ülkenin ardından 1 milyar 578 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 272 milyon dolarla İngiltere geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47 olarak hesaplandı.

Ekimde en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 9 milyar 882 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 803 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 576 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

İTHALAT VERİLERİ

Ekimde en çok ithalat, yüzde 0,2 azalış ve 20 milyar 11 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 8 artış ve 5 milyar 107 milyon dolarla "tüketim malları", yüzde 9,2 azalış ve 4 milyar 201 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" izledi.

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Sektörlere göre ithalat payı, imalat sanayisinde yüzde 85 (24 milyar 957 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 10,1 (2 milyar 957 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 2,3 (686 milyon dolar) olarak hesaplandı.

Ekimde en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 243 milyon dolarla Çin, 3 milyar 58 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 348 milyon dolarla Almanya oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 58,7 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 9 milyar 498 milyon dolarla AB, 8 milyar 14 milyon dolarla Asya ülkeleri ve 5 milyar 112 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak belirlendi.

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OCAK-EKİM DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 30,4 AZALDI

GTS kapsamında ocak-ekim döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artışla 216 milyar 383 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalışla 282 milyar 2 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 3 düşüşle 498 milyar 385 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu dönemde, dış ticaret açığı yüzde 30,4 azalarak 65 milyar 619 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,7 oldu.