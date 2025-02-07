Bakanlar deprem bölgesinde yapılan yardım ve yatırımları değerlendirdi: Sanayi ve tarımı onarma hamlesi

Haberin Devamı

Büyük depremlerin 2’nci yıl dönümü nedeniyle Kahramanmaraş’a giden Bakanlar Işıkhan, Kacır ve Yumaklı, ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret etti. Vali Mükerrem Ünlüer ile 20 milletvekilinin de eşlik ettiği 3 bakan, daha sonra inşaatı devam eden Azerbaycan Mahallesi’ne geçerek basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda bakanların açıklamalarından öne çıkan mesajlar şu şekilde oldu:

34 YENİ SANAYİ ALANI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: “Depremden etkilenen 11 şehrimizde 15 organize sanayi bölgesi ve 17 sanayi sitesi projesi için 14 milyar 700 milyon lira kaynak sağladık. OSB’lerden ve bölgeden gelen sanayicilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda 9 bin 125 hektar büyüklüğünde 34 yeni sanayi alanını yine deprem şehirlerimizde ilan ettik. Bu sanayi alanlarını depremde iş yerleri zarar gören sanayicilerimize yeni iş yerlerinin sağlanması ve bölgeye yeni yatırımların çekilmesi için değerlendiriyoruz. Planlı sanayi alanları yoluyla sanayi sitelerinin yerinde dönüşümü ve yeni sanayi sitelerinin kurulması amacıyla bugüne kadar 6 milyar 400 milyon lira harcama gerçekleştirdik. Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılında da yine 3 milyar liranın üzerinde ödenek tahsis ettik.”

Haberin Devamı

SİGORTALI SAYISI ARTTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: “Çalışma hayatı kapsamında, TYP diye adlandırılan uygulama ile depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkanı sağlandı. Bu programlara toplam 15 milyar kaynak ayırdık. Kısa çalışma ödeneğiyle 111 binden fazla çalışanımıza toplam 1 milyar lira ödeme gerçekleşirdik. Nakdi ücret desteği kapsamında 82 bin kişiye 700 milyon lira destek sağlandı. İstihdama dönüş programı hayata geçirildi ve 33 binden fazla vatandaşımıza eğitim ve meslek kursları verdik. Tüm bu çalışmaların neticesinde depremden en çok etkilenen 11 ilde toplam işçi sigortalı sayısı deprem öncesiyle karşılaştırdığımızda çok sevindirici gelişmelerin olduğunu sizlerle paylaşmak isterim. 2022 Aralık ayında 1 milyon 888 bin 625 sigortalı işçi bulunurken deprem bölgesinde bu sayı 2024 yılı Kasım verilerine göre 1 milyon 936 bin 412’ye yükselmiştir. Bu da işçi sayısının deprem öncesi sigortalı sayısının da üstüne çıktığını bize göstermektedir.”

Haberin Devamı

11 İLDE ÇİFTÇİLERE DESTEK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

“Bakanlık olarak bu dönem içerisinde depremden etkilenen illerimizin hem tarımsal üretiminin devamı için hem de içme suyu ve tarımsal sulama için bütün faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirildi. Toplamda 46 milyar liralık bir yatırımın daha gerçekleşmesi ve bunun maksimum 2 sene içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz. Yine bu dönem içerisinde üreticilerimizin kullanma suyu veya tarımsal sulama ile ilgili maliyetlerinden su kullanım bedellerinin de yüzde 50’elsini devlet olarak karşılamış olduk. Yaklaşık 190 bin dekar alan 326 milyon liralık bir hibe ile basınçlı sulama sistemine kavuşturuldu. Deprem bölgesindeki bütün illerimize 30 milyar liralık destekleme ödemesi yapıldı bu süre içerisinde. Yine kırsal kalkınma programları devreye alındı ve 2 bin 106 projeye 571 milyon liralık bir hibe desteği sağlamış olduk.”