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Bakan Yumaklı'dan tarım ve gıda ürünleri ihracatına ilişkin: Yeni rekorlara imza attık

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#Bakan Yumaklı#Tarım#Gıda
Bakan Yumaklıdan tarım ve gıda ürünleri ihracatına ilişkin: Yeni rekorlara imza attık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 19:11

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinde yeni rekorlara imza attıklarını belirterek "Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 yılında bir önceki yıla göre tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 5,3 artışla 32 milyar 560 milyon dolar olarak gerçekleşerek ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150'ye ulaştı." ifadesini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı X'te, tarım ve gıda ürünleri ihracatına ilişkin paylaşım yaptı.

Tarımda yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejilerinde yeni rekorlara imza attıklarını bildiren Bakan Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2024 yılında bir önceki yıla göre tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 5,3 artışla 32 milyar 560 milyon dolar olarak gerçekleşerek ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150'ye ulaştı. Tarihimizin en yüksek tarımsal ihracat rakamının ülkemize, milletimize ve ihracatçılarımıza hayırlı olmasını diliyor, gece gündüz çalışan, bu başarıda emeği olan üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum."

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#Bakan Yumaklı#Tarım#Gıda

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