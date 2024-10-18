Bakan Yumaklı: Okul, kantin ve yemekhanelerde denetime başlayacağız

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Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde:

Okul kantin ve yemekhanelerde denetimlere başlıyoruz.

Gıda denetiminde tespit edilen uygunsuzlukların bütün bir sektörü töhmet altında bırakması doğru değil. Bu tür uygunsuzluklar küçük bir orana sahip ve o oranların düşürülmesi için yapıyoruz denetimleri.

İşlerini çok iyi yapan bütün işletmelere, bu gıdaların vatandaşlarımıza ulaştıran bütün kurumlara teşekkür ediyorum. Markaların güven oluşturması firmalarımız için kazanç.

Su ve sulama yatırımlarını gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası. Son 22 yılda 10 binden fazla su tesisi için 2.4 trilyondan daha fazla kaynak aktarıldı.

Suyun verimli kullanılması için 2023 yılı Ocak ayında su verimliliği seferberliği başlatıldı ancak maalesef 6 Şubat depremleri yaşandı. Bu seferberliğe yeniden başladık.

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Önümüzdeki süreçte özellikle bireysel tarımsal ve sanayi kullanımı konusunda pek çok etkinlikte vatandaşların yoğun bir şekilde desteğini ve katılımını bekliyoruz.

New York'tan Tokyo'ya kadar olan pazarlara aynı gün içerisinde ulaşma imkanınız var.

Ülkemizin bu potansiyelini sektörün tüm paydaşları ile ortak bir fikir birliği ile açığa çıkarmamız gerekiyor.

Tarım ve Orman şuramızı toplamak konusunda bir karar aldık. İlk tarım şurası 1997 yılında, 2. tarım şurası 2004 yılında, 2009 yılında ise 3. tarım şurası oldu. 4.'sü ise 2025 yılı Nisan ayında olacak.

Şura sürecinde tarım ve ormancılık alanında önümüzdeki 10 yılda bizi nelerin beklediği tartışılmasını bekliyoruz.