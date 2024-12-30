×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Bakan Yumaklı açıkladı: 527.1 milyon lira hesaplara geçti

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Bigpara
Bakan Yumaklı açıkladı: 527.1 milyon lira hesaplara geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 13:22

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı kapsamında onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibenin bugün üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Söz konusu program kapsamında ilk hibe ödemesini bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına aktaracaklarını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Gıda işleme ve pazarlama sektörüne yönelik onaylanan 105 projeye toplam 527,1 milyon lira hibe desteği girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize yeni tesisler kazandırmaya, istihdama katkı sunmaya ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Yumaklı#Tarım Ve Orman Bakanı#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!