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Bakan Varank'tan 'sanayi üretimi' değerlendirmesi

13.04.2021 - 13:02
Bakan Varank'tan 'sanayi üretimi' değerlendirmesi | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor. Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre %8,8, bir önceki aya göre %0,1 arttı. Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğiliminin sürdüğüne dikkati çeken Varank, "Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk." ifadesini kullandı.

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Varank paylaşımında, Türkiye'de sanayi üretim endeksinin aylık ve yıllık bazda değişimleriyle G-20 ülkelerinin şubat ayına ilişkin sanayi üretim performansının bulunduğu infografiklere de yer verdi.

Buna göre, Türkiye, sanayi üretiminde yıllık bazda elde ettiği yüzde 8,8'lik artış performansıyla G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci sıraya yerleşti.

Öte yandan, sanayi üretimi, G-20 ülkelerinden Güney Kore'de yıllık bazda yüzde 0,9 artarken, Japonya'da yüzde 2,6, Hindistan'da yüzde 3,6, ABD'de yüzde 4,2 ve Almanya'da yüzde 6,4 azalış gösterdi.


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