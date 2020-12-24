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Bakan Varank: Yatırım talebi geçen senenin yüzde 30 üzerinde

24.12.2020 - 10:47
Bakan Varank: Yatırım talebi geçen senenin yüzde 30 üzerinde | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde" şeklinde belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kasım ayında 1009 teşvik belgesi düzenleyip, 25,3 milyar liralık sabit yatırımın ve 33 bin 903 kişilik ilave istihdamın önünü açtık. Ocak-kasım yatırım talebi, geçen senenin yüzde 30 üzerinde. Reformcu bir vizyonla Türkiye'yi salgın sonrasının kazananı haline getireceğiz." dedi.


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