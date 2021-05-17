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Bakan Varank: Sanayide istihdam 4,59 milyon oldu

17.05.2021 - 13:57
Bakan Varank: Sanayide istihdam 4,59 milyon oldu | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre 392 bin artarak 4 milyon 597 bin oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi sektörünün başarılı performansı istihdama katkı vermeye devam ediyor. Martta sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam bir önceki aya göre 56 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 392 bin artarak 4 milyon 597 bine ulaştı. Üreterek büyüyeceğiz!" açıklamasında bulundu.

 


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