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Bakan Varank kapasite kullanım oranını değerlendirdi

26.04.2021 - 15:17
Bakan Varank kapasite kullanım oranını değerlendirdi | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, dış ticaret dengesi açısından kritik öneme sahip ara malları üretiminde kapasite kullanım oranının yüzde 78,8 ile Eylül 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından nisan ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

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İmalat sanayi kapasite kullanım oranının nisan ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,2 düzeyinde gerçekleştiğini belirten Varank, "Dış ticaret dengemiz açısından kritik öneme sahip ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 78,8 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı." ifadesini kullandı.


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