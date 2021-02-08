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Bakan Varank: Bu yatırım dönüm noktalarından biri

08.02.2021 - 14:59 | Son Güncelleme :
Bakan Varank: Bu yatırım dönüm noktalarından biri | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Bu yatırımı, büyük potansiyel taşıyan Türk-Macar ekonomik iş birliğinin dönüm noktalarından biri olarak görüyorum" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Macar firmanın yatırımı) Bu yatırım, Macar dostlarımızın ekonomik potansiyel ve siyasi istikrarımıza duyduğu güveninin somut bir yansıması. Bu yatırımı, büyük potansiyel taşıyan Türk-Macar ekonomik iş birliğinin dönüm noktalarından biri olarak görüyorum. 2021 yılının Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde güvenin tazelendiği bir yıl olmasını temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

 


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