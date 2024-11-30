Bakan Uraloğlu'ndan müjde: Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili ihalesi yapıldı

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geldiği Trabzon’da tadilat işlemi süren havalimanının dış hatlar terminalinde incelemelerde bulundu. İncemeler sonrası konuşan Bakan Uraloğlu, güzel bir günde Trabzon'da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Havalimanı tadilat sürecindeki çalışmaları gözden geçirdiklerini belirten Uraloğlu, “Burası dış hatlar gidiş ve geliş terminaliydi. Hemen arkamda geliş terminalini bitirerek hizmete açmıştık. Şimdi burayı gidiş terminali olarak projelendiriyoruz. İnşallah arkadaşlardan aldığımız bilgi 15 Nisan'a kadar bitirilmesi noktasında. Biz de bitirilebileceğini düşünüyoruz ve turizm sezonuna inşallah havalimanımızın dış hatları gidişini de hazır hale getirmiş olacağız” dedi.

Akçaabat'a AK Parti 8’inci İlçe Kongresine katılacaklarını, buradan da Gülcemal Projesi ile Kanuni Bulvarı-Değirmendere Bağlantı Yolu ve Değirmendere Tünelleri’nde incelemeler gerçekleştireceklerini aktaran Uraloğlu, Trabzonspor'un bugünkü kongresinde yeni seçilecek olan yönetime de başarı dileklerinde bulundu.

Haberin Devamı

RAYLI SİSTEM PROJESİNE İHALE AŞAMASINA GELİNDİ

Bakan Uraloğlu, Trabzon’da hayata geçirilecek raylı sistem projesine ilişkin de bilgiler vererek, şunları söyledi:

“Trabzon'un raylı sistem projesi ile ilgili; ihalesini yaptık, aşağı yukarı yer teslim aşamasındayız. Onun öncesinde de gerek büyükşehir belediyesi gerek bakanlığımız sahada birçok incelemeyi de yaptı. Yani bir altlığımız var. O anlamda bir sıkıntı yok; proje kendi takviminde devam edecek. Şimdi tabii burada Karadeniz'de durup da sırtınızı denize verip baktınız mı, o baktığınız vadi, en doğru vadidir. Onun için burada şunu mutlaka beraberce konuşmamız ve böylece yol almamız gerekir. Özellikle Doğu Karadeniz'i dikkate aldığımızda burasının bölgesel gelişmesi bizim için kıymetlidir. Yani tek noktaya odaklanıp da sadece mikro anlamda değerlendirirsek asla doğru yapmayız. O zaman biz Adil bakanımızın da başlatmış olduğu Samsun'dan Sarp'a kadar yani Ordu’yu da Giresun’u da Rize'yi de Artvin'in sahil kesimini de zaten Trabzon içerisinde olacak ve buradaki bütün nüfus potansiyelini de kapsayacak olan sadece yük değil aynı zamanda yolcu taşımacılığında hizmet edecek olan bir proje başlattı. Bu devam ediyor gündemimizde. Ama diğer taraftan Kuzey Güney aksında olan elbette projelerimiz de var ama dediğim gibi bunları bir polemik haline getirmemek lazım. Bunları bir birlikteliğin sağlanması ile vesile kılmamız lazım. Biz bu sahilden geçecek olan güzergahın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyoruz ve proje çalışmalarını da başladık”