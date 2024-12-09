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Bakan Uraloğlu'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması: 3 pistte eş zamanlı iniş-kalkış yapılacak

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#İstanbul Havalimanı#İniş#Pist
Bakan Uraloğlundan İstanbul Havalimanı açıklaması: 3 pistte eş zamanlı iniş-kalkış yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 13:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'da 3 pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacaklarını bildirdi. Yeni uygulama ile İstanbul Havalimanı'nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem, Avrupa'da bir ilk olacak" dedi.

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Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda uygulanmaya başlayacak olan 'Eş Zamanlı Bağımsız 3'lü Pist Operasyonları'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın havacılıkta bir dönüm noktası olduğunu ve birçok yeni teknoloji sistemini bünyesinde barındırdığını belirterek, "Artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 Nisan'da İstanbul Havalimanı 3 pistinde aynı anda iniş-kalkış uygulamasını başlatacağız. Ülkemizde hayata geçireceğimiz bu sistem Avrupa'da bir ilk olacak" ifadelerini kullandı.

'OPERASYONEL SEBEPLİ GECİKMELER MİNİMUMA İNECEK'

Çalışmaların Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, yeni uygulama ile 3 pistten eş zamanlı iniş ve eş zamanlı kalkış yapılabileceğini bildirdi. İstanbul Havalimanı'nda etkin ve dinamik bir kapasite yönetimi sağlayacaklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bu sayede operasyonel sebepli gecikmeleri de minimuma indireceğiz. Ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliğini de maksimize edeceğiz. Çalışmalar yapım süreci devam eden yeni pistleri de kapsayacak. Yeni pistlerin hizmete alınmasıyla taksi süreleri başta olmak üzere birçok konuda hava trafik operasyonlarının verimliliği artacak" dedi.

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Bakan Uraloğlundan İstanbul Havalimanı açıklaması: 3 pistte eş zamanlı iniş-kalkış yapılacak

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#İstanbul Havalimanı#İniş#Pist

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