Bakan Uraloğlu: Sakarya'da 18,2 milyar lira bedelle 9 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya İl Koordinasyon Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, toplantı kapsamında Sakarya’nın ihtiyaçlarını ve neler yapılabileceğini ele aldıklarını aktardı. Uraloğlu, “Sakarya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ak Parti iktidarımızda, büyük yatırımlarla kurulan fabrikalarla istihdama büyük katkı sağladı. Sakarya, sanayinin yükselen yıldızı haline geldi.” ifadelerini kullandı.



MİLLİ DEMİRYOLU ENDÜSTRİSİNİN KALBİ SAKARYA



Bakan Uraloğlu, Sakarya’yı milli demiryolu endüstrisinin kalbi haline getirdiklerini kaydederek “Yerli ve Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ile Milli Banliyö Tren Setlerimizi TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde üretiyoruz. Demiryolu araçları üretiminde birçok özel firmamız da Sakarya’da faaliyet gösteriyor ve gençlerimiz kendi şehirlerinde iş buluyor. Bu da şehrin göç vermesini engelledi ve nüfus artışına önemli ölçüde katkı sağladı.” açıklamasında bulundu.



TÜRKİYE’NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 281 MİLYAR DOLAR YATIRIM



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 281 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini kaydeden Uraloğlu, “Türkiyenin en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa karşıladık, karşılıyoruz. Bizi, milletimize hizmet etme yolundan kimse alıkoyamaz.” dedi.



BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞU 402,5 KİLOMETREYE ÇIKTI



Tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da çok önemli ulaşım ve haberleşme projelerini hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:



“2002 yılından bu yana Sakarya’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 164 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002’de 131 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 402,5 kilometreye çıkardık. Yollarının 197 kilometresi BSK kaplamalı iken toplamda 561,4 kilometreye ulaştık. 109 kilometre uzunluğunda tek yol iyileştirmesi yaptık.”

Bakan Uraloğlu, Akyazı’dan başlayan Kuzey Marmara Otoyolu ile Sakarya’nın, İstanbul ve Kocaeli ile olan bağlantısını yüksek standartlı yeni bir yolla güçlendirdiklerini kaydederek “Adapazarı-Karasu-Akçakoca Yolunu bölünmüş yol olarak inşa ettik. Geyve Ayrımı-Taraklı Yolu, Sakarya-Taraklı, Sinanoğlu-Limandere Şehir Geçişini hizmete açtık. Gümüşova Kavşağı ile Sakarya-Topca Köprülü Kavşağını inşa ettik.” dedi.



9 AYRI KARAYOLU PROJESİ DEVAM EDİYOR



Bakan Uraloğlu, 18 milyar 247 milyon lira proje bedeliyle; Erenler Otoyol Kavşağı – D100 Bağlantı Yolu ve Kozluk Kavşağı Bölünmüş Yolu, Kaynarca – Karasu – Kocaali Yolu, Ormanköy – Akyazı – Dokurcun Yolu, D-100 Adapazarı Hanlı Kavşağı – Mekece Devlet Yolu, Mudurnu Deresi Köprüsü Yapımı gibi 9 ayrı karayolu projesine de devam ettiklerini kaydetti.



KAYNARCA - KARASU - KOCAALİ YOLU’NUN 54 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI



Uraloğlu, Kaynarca - Karasu - Kocaali Yolu’nun, Karadeniz Sahil Yolu’nu, İstanbul–Şile–Ağva–Kandıra-Kaynarca Yolu vasıtası ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ve Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlaması bakımından önemli olduğunu belirtti. Uraloğlu, “İstanbul’dan Karadeniz Sahil Yolu’na ulaşımda D-100 Devlet Yolu’na alternatif oluyor. Her gün ortalama 10 bin 500 aracın geçiş yaptığı güzergâhta; bölgede hızla artan sanayi tesislerine, bağlantılı limanlara hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunacak, turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak.” şeklinde konuştu.



Uraloğlu, 60,7 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında olan projede bugüne kadar 54 kilometrelik kesimi tamamladıklarını belirterek “Kalan 6,7 kilometrelik bölümde çalışmalara süratle devam ediyoruz. 2025 yılı içerisinde projemizin tamamını bitireceğiz.” dedi.



Sakarya Çevreyolu, diğer adıyla Pekşenler Yolu’nu da gündemlerine aldıklarını kaydeden Uraloğlu, “Proje iki gidiş iki geliş olmak üzere 6 kilometre anayol ve1,5 kilometresi bölünmüş yoldan oluşan 12 kilometre yan yol olmak üzere toplam 18 kilometre uzunluğunda proje ve planlama çalışmalarımız devam ediyor.” açıklamasında bulundu.

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"ORTA ANADOLU OTOYOLUMUZU 276 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA TESİS EDECEĞİZ”



Orta Anadolu Otoyolu projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu’nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle trafiğe hizmet vermesini planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara-Niğde Otoyolu’na daha hızlı bağlantı tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız.” dedi.

-Doğançay Ripajı 2. Kesim Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya’nın demiryolu altyapısına da büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Uraloğlu, “Sakarya il sınırlarındaki mevcut konvansiyonel hattın tamamını yeniledik. 13 Mart 2009 tarihinde hizmete başlayan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Sakarya’yı da yüksek hızlı tren ile tanıştırdık. Arifiye – Pamukova arasına 2. hattı inşa ettik. Doğançay Ripajı 1. kesim çalışmalarını tamamladık. 2. kesim çalışmalarına devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.