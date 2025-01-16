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Bakan Uraloğlu: Hedefimiz demir yollarının geliştirilmesidir

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Ekonomi
Bakan Uraloğlu: Hedefimiz demir yollarının geliştirilmesidir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 10:47

Ulaştırma ve haberleşme sektöründe bu yıl yaklaşık 440 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bu yıl 439 milyar 999 milyon 400 bin liralık sektör yatırımları listesinin ilk sırasında 221 milyar 281 milyon 900 bin lirayla demir yolları bulunuyor. Demir yolu ulaştırmasında TCDD Genel Müdürlüğüne 96 milyar 381 milyon lira, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek diğer demir yolu projelerine 93 milyar 300 milyon 900 bin lira ayrıldı. Burada temel hedefimiz, demir yolunda yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesidir" dedi.

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#Abdulkadir Uraloğlu#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Ekonomi

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