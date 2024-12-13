Bakan Uraloğlu 16 yaş altına sosyal medya sınırlamasıyla ilgili konuştu: Yasal düzenleme artık zorunluluk

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dijital dünyanın özellikle çocukları her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmaya yönlendirdiğini vurgulayarak, “Karşımızda kelimenin tam manasıyla sosyal bir tehdit bulunmaktadır. Bu noktada, 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık bir zorunluluk hâline gelmiştir” dedi. Uraloğlu, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2025 yılına ait bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu.

‘KARŞIMIZDA SOSYAL TEHDİT VAR’

Uraloğlu, “Son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyon, siber korsanlık, nefret söylemi, telif hakları ihlalleri, çocukların istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi olumsuzluklar maalesef ön plana çıkmıştır. Sosyal medya ve internet dünyası her şeyiyle kutsanacak bir özgürlük alanı asla değildir. Aksine, yukarıda ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında düşünce özgürlüğünü ve insanların hakikatle bağını yok eden boyutları da vardır. Dijital dünya, özellikle çocuklarımızın popülerlik, beğeni ve izleme, görüntülenme sayısı faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamaya yönlendirmektedir. Karşımızda kelimenin tam manasıyla sosyal bir tehdit bulunmaktadır” dedi.

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‘YENİ BİR BAKIŞ AÇISI GEREKLİ’

“Bu durumun farkında olan Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerin sorunu önlemeye yönelik çeşitli düzenlemeleri, tedbirleri, kısıtlamaları ve tamamen kapatmalara kadar giden kararlar aldığını hep beraber görüyoruz” diyen Bakan Uraloğlu, “Yeni bir sosyal medya okuryazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyacımız var. Bu noktada, 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık bir zorunluluk hâline gelmiştir. Düzenleme ilk olarak, internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini artıracaktır” dedi.

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‘SİBER SALDIRILARDA VERİLER ÇALINMADI’

HGS, PTT gibi şirketlere siber saldırılarla ilgili bilgi veren Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 2028 yılında, Kuzey Marmara Otoyolu 2030 yılında, Çandarlı Otoyoluna 2030 yılında sırasıyla teslim alacağız. 70 tane proje hayata geçirdik bunların yapıldığı yıllardaki tutarı 51 milyar dolar. Bugün yapsaydık 83 milyar dolar olacaktı. PTT’deki siber saldırı ile ilgili sadece mesajlaşma ile ilgili arayüz ele geçirilmiş, onun haricinde engellenmiş, hiçbir veriye ulaşılamamıştır, çalınmamıştır” açıklamasında bulundu.

ESENBOĞA’YA ÜÇÜNCÜ PİST

Altyapı projeleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, şu bilgileri verdi: “Obaköy-Kırıkkale-Çorum hızlı tren projelerini ve Amanosları demiryolu ve otoyoluyla geçen Dörtyol-Hassa Projemizin yapım çalışmalarına inşallah başlayacağız. Sivas-Kurtalan hızlı tren projelerinin yatırım programına öncelikle alınmasına gayret edeceğiz. Samsun-Sarp Hızlı Tren Projesi’nin, inşallah etüt proje çalışmalarına başladık. Buradan, Samsun’dan Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin’e kadar bu projeyi de inşallah bizler hayata geçireceğiz. Ankara, İzmir, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Halkalı, Kapıkule, Yerköy, Kayseri ve Karaman, Ulukışla hızlı tren hatlarımızı tamamlamayı da planlıyoruz. Esenboğa Havaalanı’nın 3’ncü pistini ve kulesini 2025 yılında inşallah hizmete açıyoruz. Gümüşhane-Bayburt Havalimanı ve Yozgat Havalimanı da inşallah 2026’da hizmete açacağız. 2025 yılı içerisinde Türkiye Kart’ı inşallah 18 ilimizde hayata geçireceğiz.”