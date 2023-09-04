  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Şimşek'ten yatırım, üretim ve ihracat vurgusu
‹ Önceki Haber Memur, emekli maaşlarına zam ile kira artış oranı belli oldu Memur, emekli maaşlarına zam ile kira artış oranı belli oldu Sonraki Haber › BAE şirketi Mısır tütün devinin yüzde 30 hissesini satın aldı BAE şirketi Mısır tütün devinin yüzde 30 hissesini satın aldı

Bakan Şimşek'ten yatırım, üretim ve ihracat vurgusu

04.09.2023 - 10:37 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten yatırım, üretim ve ihracat vurgusu | Ekonomi Haberleri

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “KOBİ’leri kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından KOBİ kredi garanti limitine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, “KOBİ’lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.141 Değişim: 1,06% Hacim : 168.604 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.126 04.09.2023 Yüksek 8.239
Açılış: 8.141
26,7722 Değişim: 0,05%
Düşük 26,7471 05.09.2023 Yüksek 26,7760
Açılış: 26,7587
28,8639 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8354 05.09.2023 Yüksek 28,9225
Açılış: 28,8508
1.668,21 Değişim: -0,01%
Düşük 1.667,11 05.09.2023 Yüksek 1.668,85
Açılış: 1.668,39
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.