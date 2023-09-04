Bakan Şimşek'ten yatırım, üretim ve ihracat vurgusu | Ekonomi Haberleri

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “KOBİ’leri kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından KOBİ kredi garanti limitine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, “KOBİ’lerin kredi garanti sisteminden kullanabileceği kredi garanti limitini 100 milyon TL’den 150 milyon TL’ye artırdık. Bu rakamı KOBİ dışı büyük işletmeler için de 350 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükselttik. Bu düzenlemeler dün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık sistemindeki sınırlı kaynaklarımızı yatırıma, üretime ve ihracata kanalize etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Etiketler