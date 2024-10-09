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Bakan Şimşek'ten Körfez ülkelerine ziyaret

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Şimşek#Körfez#Ziyaret
Bakan Şimşekten Körfez ülkelerine ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 08:25

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ziyareti kapsamında hem resmi görüşmeler yapacak hem de yatırımcılarla buluşacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar ve Kuveyt'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek programı kapsamında bugün Katar'da temaslarda bulunacak.

Bakan Şimşek, ilk olarak başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.

Ardından Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile görüşmesi beklenen Şimşek, ayrıca "Invest in Türkiye" programı kapsamında yatırımcılarla buluşacak.

Doha temaslarının ardından Kuveyt'e geçecek Şimşek, burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam'ın yanı sıra Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile bir araya gelecek.

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Bakan Şimşek, Kuveyt'te gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısının ardından yurda dönecek.

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#Mehmet Şimşek#Körfez#Ziyaret

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