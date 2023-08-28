Bakan Şimşek'ten ihracatçılara kredi müjdesi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye yönelik önemli açıklama yaptı. Bakan Şimşek, Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılara ilave olarak 1 milyar dolarlık kredi paketinin devreye alındığını söyledi.

Bakan Şimşek "Bugün Ziraat Bankası liderliğinde ihracatçılarımıza ilave 1 milyar dolarlık ihracat kredi paketini devreye sokan bankalarımızı tebrik ediyorum. Kalıcı refah artışı için ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz. 2024 yılında dezenflasyon ve ekonomide yapısal dönüşüm hız kazanacak. İç talebin yavaşlayacağı bir döneme gireceğiz" dedi.

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