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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Ekonomi
Bakan Şimşekten enflasyon mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 12:21

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Kasımda yıllık enflasyon yüzde 47,1 gerçekleşti, mayısa göre gerileme 28,4 puan oldu.

Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40’ın altına geriledi.

Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı Kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti.

Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor.

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#Mehmet Şimşek#Enflasyon#Ekonomi

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