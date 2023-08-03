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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

03.08.2023 - 11:54 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, enflasyonun 2024 yılı ortasından itibaren düşüşe geçeceğini belirtti.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz’da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.


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