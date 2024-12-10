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Bakan Şimşek'ten ekonomi değerlendirmesi

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Bigpara
Bakan Şimşekten ekonomi değerlendirmesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 13:46

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor" dedi.

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X üzerinden açıklama yapan ve bugün açıklanan verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları söyledi:

"Uyguladığımız programın kısa vadeli etkileri ve zayıf dış talep sonucunda sanayi üretimi yılın ilk on ayında sınırlı daraldı.

İşgücü piyasası bu gelişmeye rağmen dayanıklılığını sürdürüyor. Son bir yılda istihdam 1 milyonun üzerinde arttı. İşsizlik oranı mevsimsel düzeltilmiş olarak ekimde yüzde 8,8 gerçekleşti.

Önümüzdeki yıl küresel finansal koşullar, ticaret büyümesi ve emtia fiyatlarının ülkemiz için daha destekleyici olmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra reel sektörde iyileşen güvenin ve dezenflasyon sayesinde oluşacak daha elverişli yurtiçi finansal koşulların ekonomik aktiviteyi olumlu etkilemesini öngörüyoruz.

Programımız sayesinde sağlamlaşan makro temellerimiz sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümeye zemin oluşturuyor."

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Bigpara

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