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Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması: Finansmanı 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyorlar

08.09.2023 - 16:51 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten Dünya Bankası açıklaması: Finansmanı 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyorlar | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dünya Bankası'nın ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz. Dünya Bankası Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası’nın Türkiye’ye olan ilgisini artırma kararının, Orta Vadeli Program’nın bir başka onayı olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden İngilizce yaptığı açıklamada, “Dünya Bankası’nın Türkiye’ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Banka, önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye’nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası’nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Söz konusu durumun Birleşik Arap Emirlikleri’nin daha önce açıkladığı 51 milyar dolarlık 3 yıllık yatırım planına ek olarak geldiğini belirten Şimşek, “Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır. Orta vadeli ekonomik programımız makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor” dedi.

 


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