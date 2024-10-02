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Bakan Şimşek'ten dış ticaret verileri yorumu

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Cari Açık
Bakan Şimşekten dış ticaret verileri yorumu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 15:01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabında dış ticaret verileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

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Bakan Şimşek şunları dedi: 

Eylülde yıllık dış ticaret açığı geçen yılın mayıs ayına göre 43 milyar dolar azalarak 79 milyar dolar gerçekleşti. Yıllık cari açığın ağustosta yaklaşık 15 milyar dolara gerilemesini, eylülde benzer seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Böylece üçüncü çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,5’in altına gerileyecektir. Azalan cari açık dış finansman ihtiyacımızı düşürürken makro finansal istikrarı destekleyerek temel hedefimiz olan kalıcı fiyat istikrarına önemli katkı sağlamaktadır.

 

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Cari Açık

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