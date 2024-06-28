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Bakan Şimşek'ten dış ticaret dengesi açıklaması

28.06.2024 - 10:31 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten dış ticaret dengesi açıklaması | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklanan dış ticaret dengesi verileri hakkında açıklamada bulundu. Şimşek şunları kaydetti: 

Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi. Turizmde de güçlü seyir devam ediyor, mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı. Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır.

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