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Bakan Şimşek'ten dış ticaret açıklaması

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Dış Ticaret
Bakan Şimşekten dış ticaret açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 14:02

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti. İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Sürdürülebilir cari denge hedefimizde önemli mesafe katettik.

Eylülde yıllık dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileşti.

İlk üç çeyrekte ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 8,3 artışla 48,3 milyona, turizm geliri ise yıllık yüzde 6,6 artışla 46,9 milyar dolara ulaştı.

Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek yüzde 1’in altına gerilemesini öngörüyoruz.

Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalarımızla program hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Dış Ticaret

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