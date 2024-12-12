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Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Piyasa
Bakan Şimşekten cari açık mesajı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 15:37

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını beklediklerini açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekimde yıllık cari açık 2023 yılı Mayıs ayına göre yaklaşık 48 milyar dolar azalarak 7,7 milyar dolara geriledi. Cari açığın milli gelire oranının 2024 yılında yüzde 1'in altında kalmasını bekliyoruz. Sağlanan bu iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için yerli ve yenilenebilir enerji kapasitemizi ve katma değerli üretimimizi artırmaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#Piyasa

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