Bakan Şimşek'ten afet sigortası açıklaması | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorunlu afet sigortasının Haziran sonunda devreye gireceğini açıkladı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Zorunlu afet sigortasını haziran sonu itibarıyla devreye alıyoruz. Depremin yanı sıra diğer doğa kaynaklı afetler de sigorta teminatına dahil ediliyor. Deprem için binalar, diğer afetler için binalar ve taşınır mallar teminat altına alınırken; köy alanları da kapsama alınıyor.

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