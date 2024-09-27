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Bakan Şimşek'ten ABD açıklaması: Verimli toplantılarımızı tamamladık

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#ABD
Bakan Şimşekten ABD açıklaması: Verimli toplantılarımızı tamamladık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 11:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "ABD’deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük" dedi.

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Bakan Şimşek şöyle dedi: 

ABD’deki yoğun ve verimli toplantılarımızı tamamlayarak yurda döndük. Görüşmelerimizde programımızın sonuçlarını ve önümüzdeki dönem yol haritamızı yatırımcılar ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Güçlü, büyük, dinamik ekonomisi ve stratejik konumuyla ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksektir. Bu potansiyele ulaşmak için program kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek ve yatırım ortamını daha da iyileştirecek politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

 

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#ABD

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