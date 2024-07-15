Bakan Şimşek'ten 15 Temmuz mesajı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı

🇹🇷Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık. Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli irade daima galip gelecek🇹🇷 #15Temmuz #Demokrasi pic.twitter.com/eW5ADvOGgM

Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık. Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli irade daima galip gelecek

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 Temmuz için yayımladığı mesajda "Milli irade daima galip gelecek" dedi.

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