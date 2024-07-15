  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Şimşek'ten 15 Temmuz mesajı
‹ Önceki Haber Emekli maaşına zam açıklaması... AK Partili Güler: Rakamı bu akşam Erdoğan'a sunacağız Emekli maaşına zam açıklaması... AK Partili Güler: Rakamı bu akşam Erdoğan'a sunacağız

Bakan Şimşek'ten 15 Temmuz mesajı

15.07.2024 - 14:34 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek'ten 15 Temmuz mesajı | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 Temmuz için yayımladığı mesajda "Milli irade daima galip gelecek" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Hain darbe girişiminin ilk saatlerinde meydanlardaydık. Milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milli irade daima galip gelecek


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0599 Değişim: 0,07%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,1245 Değişim: 0,38%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.571,38 Değişim: 0,39%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.572,46
Açılış: 2.561,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.