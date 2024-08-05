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Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor

05.08.2024 - 11:16 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Yıllık enflasyon düşüyor. Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi. Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız.


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