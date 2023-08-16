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Bakan Şimşek: Ülkemize yatırım yapan paydaşlarımızın yanındayız

16.08.2023 - 17:18 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Ülkemize yatırım yapan paydaşlarımızın yanındayız | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Büyükelçisi Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin temsilcileriyle oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'ye yatırım yapan Japon şirket yöneticileriyle buluştu ve yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitleri dinledi.

Toplantı sonrasında Twitter üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Oldukça verimli bir toplantı oldu." dedi.

Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya’ya gitmeyi düşündüklerini iletin Mehmet Şimşek, "Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız." diye konuştu.


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