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Bakan Şimşek: Ticaret büyümenin temel mottolarındandır

08.11.2023 - 13:52 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Ticaret büyümenin temel mottolarındandır | Ekonomi Haberleri

Türk-Arap Ekonomik Forumu’nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enerji konusunda, az yatırım yapılıyor. Bunun sonucu olarak enerji fiyatlarının yüksek kalacağını görünüyor. Onun için daha iyi işbirlikleri yapmamız gerekiyor” dedi.

Türk-Arap Ekonomi Forumu (TAF), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde düzenlendi. Bu sene 14’üncüsü yapılan forum, "İş Birliğinde Yeni Dönem" temasıyla gerçekleşti. Forumda Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin yol haritası paylaşıldı.

Foruma, Şimşek'in yanı sıra, Mısır Maliye Bakanı Mohammed Maait, Katar Devlet Bakanı Ahmed Al-Sayed, Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Saad Al-Barrak, Libya Merkez Bankası Başkanı Sadek Al Kaber, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda üst düzey ekonomi yetkilisi konuşmacı olarak katıldı.

Forum sonunda, TAF Özel ödülünü BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork adına Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Turan ve Türkiye Finans Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akşam aldı.

“BÖLGESEL TİCARETTE ENTEGRASYONA GİTMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Dünya olarak çok zorlu bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Global ekonomiye baktığımızda, orta düzeyde büyüme olduğunu görüyoruz. Gelecek yıl IMF’nin tahminine göre, küresel büyüme oranı sadece 2,9 olacak. Hindistan ve Çin’i hariç tutarsak, global büyüme oranı yüzde 1,6’ya ineceğini görüyoruz. Bu oranın altı neredeyse resesyon demektir. Önümüzdeki dönemde 5 yıllık büyümeye baktığımızda yüzde 3 veya 3,1 düzeyinde olacağı düşünülüyor. Bölgesel ticarette entegrasyona gitmek çok önemli. Ticaret büyümenin temel mottolarındandır. Burada ciddi bir rekabet yaşanıyor. Daha yakın çalışılarak bölgesel ticareti güçlendirebiliriz. Aynı zamanda, yavaş büyüme engelini hep beraber aşabiliriz” şeklinde konuştu.

“MISIR VE TÜRKİYE İÇİN İLERLEMENİN TEK YÖNTEMİ ÖNCELİKLE KENDİ ÜLKELERİ İÇERİSİNDE REFORM YAPMASI GEREKİYOR”

Zorlu finansal şartlarla karşı karşıya olduklarını belirten Şimşek, “Dünya çapında finansal şartlar çok sıkı. ABD hazinesi yüzde 10 yıllık tahvillerde yüzde 5’lik getiri öneriyor. Burada rekabet etmek çok zor. Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelere baktığımızda bu ülkeler, para akışına bağımlı olan ülkeler değil. Bu ülkelerin kendi kaynakları var. Bu kaynaklar iyi kullanılırsa çok ciddi dönüşüm süreci başlatılabilir. Mısır ve Türkiye gibi ülkelere baktığımızda, bizim dışarıdan desteğe ihtiyacımız olabilir. Mısır ve Türkiye için ilerlemenin tek yöntemi öncelikle kendi ülkeleri içerisinde reform yapması gerekiyor. Kredibilitesini arttırması gereken ülkeler. Para akışı ülkeye çekilmeli ve yapısal reformlar desteklenmeli” ifadelerini kullandı.

“ENERJİ KONUSUNDA AZ YATIRIM YAPILIYOR”

Enerji fiyatları ile ilgili ciddi bir belirsizlik olduğunu açıklayan bulunan Şimşek, “Enerji konusunda, az yatırım yapılıyor. Bunun sonucu olarak enerji fiyatlarının yüksek kalacağını görünüyor. Onun için daha iyi işbirlikleri yapmamız gerekiyor. Filistin’de yaşanan acılar çok uzakta yaşanan acılar değiller. Burada insanlığın genel olarak, bir inandırıcılık kaybının olduğunu görüyorum ben. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80’ni çocuk, kadın ve yaşlıysa o zaman en ufak vicdanı olan kişinin rahat uyumaması gerekiyor. Bu yüzden bir arada çalışmamız gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.


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