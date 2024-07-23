Bakan Şimşek: Swap stoku 144 milyon dolara geriledi | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak.

Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor.



TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi.



Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum… pic.twitter.com/L7fTNLYCTQ — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 23, 2024

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