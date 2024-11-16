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Bakan Şimşek: Programımızı titizlikle uyguluyoruz

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#Enflasyon#Piyasa#Anket
Bakan Şimşek: Programımızı titizlikle uyguluyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 13:27

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasa katılımcıları anketi hakkında değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek "Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti: 

Ekim ayında yüzde 48,6 olan yıllık enflasyonun piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonra yüzde 27,2’ye gerilemesi bekleniyor. Enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı artış gerçekleşti. Beklentilerdeki artışta son iki aylık enflasyon verisi etkili oldu. Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi zaman alıyor. Fiyat istikrarına giden yol sabır ve kararlılık gerektiriyor. Dezenflasyonu sağlamaya yönelik programımızı titizlikle uygulamaya devam ediyoruz.

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#Enflasyon#Piyasa#Anket

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