Bakan Şimşek, Meclis’te 2025’e dair mesajlar verdi: ‘Enflasyonda düşüş sürecek’

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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun yıl sonunda muhtemelen yüzde 45 olacağını belirterek, “Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, emeklilerimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1.7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1.5 katı. 2024’te asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek” dedi.

‘MİLLETİN EN BÜYÜK DERDİ PAHALILIK’

Önceki akşam Meclis Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmesinde konuşan Şimşek, 2025’e yönelik beklentilerini de paylaştı. “2025’te para politikasının gecikmeli etkisi daha hissedilir hale gelecek” diyen Şimşek, “Vatandaşımız rahat olsun; 2025’te enflasyon düşmeye devam edecek” mesajı verdi. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli zemini oluşturduklarını, çerçevenin şekillendiğini ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: “Milletimizin en büyük derdinin hayat pahalılığı olduğunun farkındayız. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de enflasyonu düşürmek zaman alıyor. Enflasyon yeni bir sorun değil, 70’lerde de sorundu, 80’lerde de, 90’larda da. Sadece AK Parti döneminde tek haneye inmişti. Tekrar tek haneye indireceğiz. Bu tek haneye gelinceye kadar çalışacağız. 2025 yılı enflasyonun düşmeye devam ettiği bir yıl olacak. Para politikasını güçlendirirken, aynı zamanda arz yönlü politikaları da devreye alacağız. Bunun için yapısal reformları hızlandıracağız.”

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‘RİSK MALİYETİMİZ YÜZDE 30 DÜŞTÜ’

Merkez Bankası’nın rezervlerinin durumu, bütçe görüşmelerinin tartışma konusuydu. Şimşek, bu konuya yönelik de değerlendirmelerde bulundu ve şöyle dedi:

“Rezerv düşüklüğünü bir endişe kaynağı olmaktan çıkardık. Brüt rezervimiz 159 milyar dolara çıktı. Uluslararası tanıma göre rezevr yeterliğini sağlamış durumdayız. Bu program önesinde 10 yıl vadeli gösterge tahvilimizin maliyeti yüzde 10’un üzerindeyken bugün yüzde 7 civarına düşmüş. Yani Türkiye’nin risk maliyeti yüzde 30 oranında düşmüştür. En önemlisi TL’ye güveni kazandırdık. Tam 68 haftadır kesintisiz şekilde kur korumalı mevduat (KKM) stoğu düşüyor. 2024 yılından itibaren devam eden KKM hesaplarında herhangi bir zarar söz konusu değildir.”

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DEPREM HARCAMASI 75 MİLYAR DOLAR

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı sorunlara yönelik olarak ise Şimşek, “Depremin yaralarını sarmak için bütün imkânlarımızı seferber ettik. 6 Şubat 2023’ten itibaren deprem zararları için 2.6 trilyon TL para harcadık, bugünkü kurla 75 milyar dolara denk geliyor” dedi. Şimşek, “Dolayısıyla bütçe dengelerini bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Yaklaşık 56 milyar dolar olan cari açık bugün 8 milyar dolar seviyesine düşmüştür. Türkiye ödemeler dengesi risklerini ciddi bir şekilde bertaraf etmiştir” ifadelerine yer verdi.

‘KÂR EDEN VERGİ ÖDER’

Şimşek’in önceki akşam bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada öne çıkan diğer ifadeler şöyle oldu:

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“Amacımız tabii ki vergi adaletinin güçlendirilmesi. Bu bizim en temel önceliklerimizdendir. Tabii ki amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır. Yakın zamanda çok kazanandan çok alınmasına ilişkin birçok düzenleme yaptık. Artık kâr edip vergi verilmemesi durumu tarihe karışıyor. Bakın, asgari ücretten vergi almamamızın 2025 yılındaki maliyeti tam 853 milyar lira. Bütün vergi harcamalarının neredeyse üçte biri.

‘SİLİNEN VERGİ BORCU YOK’

Vergi borçlarının silindiği yönündeki yapılan paylaşımlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Tahakkuk etmiş, yani ödenmesi gereken hale gelmiş bir vergi borcunu, cezasını, faizlerini, hiç kimse hiçbir makam, TBMM hariç hiç kimse silemez. Uzlaşma konusuna gelince. Vergi sistemine uzlaşma 1963 yılında giriyor, bütün hükümetler döneminde uygulanıyor. Ama biz bir adım attık, artık yanlış rapor dahi olsa hiçbir şekilde hiçbir kurumun uzlaşmaya ana parada gitmesini kaldırdık. Dolayısıyla bu konu kapanmıştır.”