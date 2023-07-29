Bakan Şimşek: Lira istikrara kavuşacak | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lirada istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bakan Şimşek, Türk Lirası'nın istikrara kavuşacağını söyledi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde bir artış görmekten memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde artması beklenen GCC ülkelerinden gelen DYY girişlerine ek olarak, öz sermaye ve borç anlaşmalarında bir artış gördük. Yakın zamanda kamuya duyurulan birkaç işlemin altını çizmek isterim:



İlk olarak, Yapı Kredi hisselerinin bu hafta kurumsal yatırımcılara başarılı bir şekilde arzı: - 250mn $ - son 3 yıldaki en büyük özsermaye arzı - 5 kattan fazla talep - 40'a yakın ABD ve Avrupalı ​​Yatırımcı (çoğunlukla uzun vadeli ve bazı hedge Fonlar).

İkincisi, MNG Kargo'nun bu hafta DHL tarafından satın alınması.

Üçüncüsü, geçen hafta Rönesans Enerji ile TotalEnergies arasındaki ortaklık.



Tüm bu işlemler, Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir. Türkiye'ye yapılacak uzun vadeli yatırımlar, politikalarımızı destekleyecek, Lirada istikrara kavuşacak ve son dönemde başlatılan mali ve parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki etkisinin daha hafif olmasını sağlayacaktır.

We are pleased to see a surge in investor interest in Turkish assets. In addition to FDI inflows from GCC countries, expected to surge over the next three years, we have seen an increase in equity and debt deals. I would like to highlight a few recent publicly announced… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 29, 2023

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