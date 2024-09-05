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Bakan Şimşek: Kısa vadede temel önceliğimiz dezenflasyondur

05.09.2024 - 12:01 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Kısa vadede temel önceliğimiz dezenflasyondur | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Orta Vadeli Program'ın açıklanmasının ardından ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayamayız; Kısa vadede temel önceliğimiz dezenflasyondur, fiyat istikrarıdır." dedi.

Şimşek, Orta Vadeli Program'ın (2025-2027) tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Şimşek, Kısa vadeli dezenflasyonun, büyüme üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceğini, ama bunun geçici olduğunu belirterek, "Türkiye'nin önü açık; Rakamlardan göreceksiniz, 2025 yılında negatif bir mali etki söz konusu. Yani bütçe açığını azaltıyoruz. Yani aslında bütçe açığının azalması, dezenflasyona güçlü destek demek. Amacımız kısa vadede önce fiyat istikrarını, sonra kalıcı refah artışını onunla birlikte sağlamak." diye konuştu.

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Hazine ve Maliye Bakanı, "Kalıcı refah artışı için enflasyonu düşük tek hanelere indirip orada tutup fiyat istikrarını sağlamak lazım." dedi.

Şimşek, "Önümüzdeki dönemde de vergide adaleti sağlamaya yönelik bazı vergi istisnalarının gözden geçirilmesinde çalışmalarımıza, rantın vergilendirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Vergide adaleti, sağlamak için en önemli konunun kayıt dışılıkla mücadele olduğunu ifade eden Şimşek, "Çünkü kayıt dışılık en önemli adaletsizliktir. Bu konu ile ilgili son vergi paketinde çok önemli detaylar var." şeklinde görüş belirtti.


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