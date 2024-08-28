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Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı sağlayacağız

28.08.2024 - 11:35 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Kalıcı refah artışı sağlayacağız | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik.

Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor.

Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor.

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Ana hedefimiz olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacağız.


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