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Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

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#İslam Kalkınma Bankası#Mehmet Şimişek#Big Para
Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 15:55

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ile bir araya geldi.

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Şimşek, 40. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Toplantısı kapsamında Türkiye'de bulunan İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser'ı makamında kabul etti.

Görüşme öncesinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ile Al Jasser, Bakan Şimşek'in de katılımıyla, iki projeye ilişkin finansman anlaşması imzaladı.

 

İMZALANAN ANLAŞMALAR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank kredisine yönelik ilk proje kapsamında, söz konusu kredi ile İslam Kalkınma Bankasından Hazine geri ödeme garantisi altında 100 milyon dolar finansman sağlanacak. Anılan finansman, deprem bölgesindeki ihracatçıların bu anlamdaki ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılacak.

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Diğer kredi anlaşması ise Divriği-Kars Demir Yolu Projesi için imzalandı. 246,4 milyon avroluk projeyle fosil yakıt tüketiminin sınırlandırılması, söz konusu hattın kapasitesinin artırılması, erişim sürelerinin düşürülmesi, şehirler ve milletler arası yük ve yolcu trenlerinin yanı sıra bölgesel trenlerin de çalışmasına uygun altyapı ve işletme imkanı oluşturulması planlanıyor.

Projeye Dünya ve Asya Altyapı Yatırım Bankası da eş finansman sağlayacak.

 

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#İslam Kalkınma Bankası#Mehmet Şimişek#Big Para

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