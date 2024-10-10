×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Bakan Şimşek: İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#İşgücü#Ekonomi#Mehmet Şimşek
Bakan Şimşek: İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 16:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından işgücü verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek "İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Şimşek'in paylaştığı mesaj şu şekilde: 

İşgücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor. İşsizlik oranı ağustosta aylık 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. İlk sekiz ayda 650 binin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13,5 milyona ulaştı. Dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkileri devam ediyor. Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 1,6 daraldı. Nihai hedefi kalıcı refah artışı olan programımızın geçici etkilerinin asgari düzeyde kalması için tüm politikalarımızı eşgüdüm içinde uyguluyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İşgücü#Ekonomi#Mehmet Şimşek

BAKMADAN GEÇME!