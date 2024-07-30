Bakan Şimşek: Finansman sağlamaya devam edeceğiz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem bölgesindeki projelerde kullanılacak Dünya Bankası kredileri toplam 2 milyar dolara ulaştı.

Dünya Bankası’ndan bu sene onaylanan finansman ise toplam 3,7 milyar dolara yaklaştı.

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Programımızın sağladığı güven ile uluslararası kuruluşlardan uygun koşullarda finansman sağlamaya devam edeceğiz.

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