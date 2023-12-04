Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı: Eylül %5,28 Ekim %3,72 Kasım %1,96 Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." dedi.

Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.



C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı:

Eylül %5,28

Ekim %3,72

Kasım %1,96



Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor.



Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 4, 2023

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