Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız | Ekonomi Haberleri

Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı: Eylül %5,28 Ekim %3,72 Kasım %1,96 Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." dedi.
Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 4, 2023
C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı:
Eylül %5,28
Ekim %3,72
Kasım %1,96
Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor.
Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle…
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