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Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız

04.12.2023 - 12:05 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir. C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı: Eylül %5,28 Ekim %3,72 Kasım %1,96 Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor. Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu. Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız." dedi.


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