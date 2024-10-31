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Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Enflasyon
Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:53

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin toplumun her kesiminde iyileştiğini söyleyerek "12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi." dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde: 

Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor. Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi. Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek.

 

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#Mehmet Şimşek#Enflasyon

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