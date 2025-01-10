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Bakan Şimşek: Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#İşsizlik
Bakan Şimşek: Ekonomimiz dayanıklılığını koruyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 14:44

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor.

Sanayi üretimi son altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kasımda istihdam aylık geriledi, ocak-kasım döneminde ise yıllık istihdam artışı 1 milyonu geçti. İşsizlik oranı kasımda yüzde 8,6 oldu.

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#Mehmet Şimşek#Ekonomi#İşsizlik

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