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Bakan Şimşek: Ekonomik programın sonuçları 2024'ün yarısından itibaren görülecek

15.11.2023 - 12:03 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Ekonomik programın sonuçları 2024'ün yarısından itibaren görülecek | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları, 2024’ün ikinci yarısından itibaren net bir şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır" dedi.


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