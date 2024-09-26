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Bakan Şimşek duyurdu: 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracı tamamlandı

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#ABD#Mehmet Şimşek
Bakan Şimşek duyurdu: 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracı tamamlandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 12:58

Dış finansmanda iki başarılı işlemin gerçekleştiğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ""ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık." dedi.

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 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek X hesabından yaptığı açıklamada, dış finansmanda iki başarılı işlemin gerçekleştiğini, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladıklarını belirtti. Ayrıca Şimşek, 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendiğini söyledi. 

Şimşek şu bilgileri verdi:

"ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi. İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık. Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi. Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi. Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi."

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#Hazine Ve Maliye Bakanı#ABD#Mehmet Şimşek

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