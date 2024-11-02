×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Bakan Şimşek: Dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız

Güncelleme Tarihi:

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Big Para
Bakan Şimşek: Dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 13:16

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek "2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz. Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız." dedi.

Haberin Devamı

Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: 

Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma altı aydır devam ediyor. Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz. Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Mehmet Şimşek#Big Para

BAKMADAN GEÇME!