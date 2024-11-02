Bakan Şimşek: Dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız

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Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Ekimde ihracat yıllık yüzde 3,6 artarken ithalattaki daralma altı aydır devam ediyor. Yıllık dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine göre 35,1 milyar dolar iyileşerek 77,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2024 yılında dış ticaret açığının OVP tahminimizden daha iyi gerçekleşmesini bekliyoruz. Program adımlarımızla ikiz dönüşümü sağlayarak, katma değerli üretimi artırarak ve tedarik zincirlerinde daha üst sıralara ulaşarak dünya ticaretinden aldığımız payı artıracağız.