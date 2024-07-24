Bakan Şimşek: Dış yükümlülüklerimizi azaltıyoruz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz.

Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek.

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