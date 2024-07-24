  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Şimşek: Dış yükümlülüklerimizi azaltıyoruz
‹ Önceki Haber Altın hafif yükselişte Altın hafif yükselişte

Bakan Şimşek: Dış yükümlülüklerimizi azaltıyoruz

24.07.2024 - 11:04 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Dış yükümlülüklerimizi azaltıyoruz | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz.

Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.059 Değişim: -0,27% Hacim : 25.453 Mio.TL Son veri saati : 11:02
Düşük 11.043 24.07.2024 Yüksek 11.093
Açılış: 11.093
32,8598 Değişim: 0,03%
Düşük 32,7777 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6326 Değişim: -0,15%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.550,64 Değişim: 0,22%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.